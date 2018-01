Solidarisch mit Kranken und Behinderten

Die Sektion Simplon der Oberwalliser Krankenträgervereinigung im Sinn und Geiste von Lourdes liess anlässlich ihrer Generalversammlung im Sankta Maria des Seniorenzentrums Naters ein reich befrachtetes Vereinsjahr 2017 Revue passieren.

Sektionspräsident Jean-Louis Borter listete im Jahresbericht eine Vielzahl an Tätigkeiten der Mitglieder mit dem Einzugsgebiet von Simplon, Brigerberg, Brig-Glis und Naters auf. Die Wallfahrtswoche im Mai in Lourdes mit der Begleitung und Betreuung der Kranken und Behinderten sowie mit weiteren Aufgaben vor Ort bildet jeweils den Schwerpunkt.

Auch während des Jahres wird aber im Bezirk Brig einiges geleistet. So werden monatlich die Wohngruppen «Holowji» und «Wernerpark» zur Sonntagsmesse in Glis und in Naters begleitet. Ende September lud man die Bewohner der Alters- und Pflegeheime von Ried-Brig, Brig-Glis und Naters zu einem Ausflug nach Simplon Dorf ein. Eine Gruppe vom «Holowji» wurde im Oktober an das Rinderlistächfest nach Filet begleitet. Die Organisatoren dieses Anlasses haben kürzlich aus dem Erlös der Sektion einen namhaften Beitrag überreicht. Diese Unterstützung und der Ertrag vom Glühweinstand auf dem Sebastiansplatz setzt die Sektion für Aktionen zu Gunsten Kranker und Behinderter ein.

Neue Fenner

Die Sektion verfügt auch über eine Vereinsfahne, mit der man nebst der Wallfahrt nach Lourdes an Verbandsanlässen im Wallis, an der Fronleichnams- und Merezprozession in Naters und an Beerdigungen von Mitgliedern teilnimmt. Nach dem Tode des bisherigen Fähnrichs Erich Clausen mussten hierfür neue Leute bestimmt werden. So wurde Erhard Henzen zum Fenner und Hans-Peter Eyer zum Vize ernannt. Zum Abschluss der Versammlung zeigte sich Gemeindepräsident Franz Ruppen in seinem Grusswort ob der Tätigkeit der Sektion Simplon beeindruckt und ermunterte die Mitglieder in ihrem Engagement im Dienste einer guten Sache.

