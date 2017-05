Sommerwetter hält weiter an

Am Wochenende sorgt das Sommerhoch Walrita mit heisser Luft aus Spanien weiterhin für schönes Wetter im Alpenraum. Erst im Laufe der nächsten Woche lässt der Hochdruckeinfluss nach und bei schwülwarmer Luft wird es zunehmend gewittrig.

Am Samstag gibt es schönes Ausflugswetter mit viel Sonnenschein und anfangs kaum Wolken. Am Nachmittag entstehen über den Bergen Quellwolken, daraus gibt es am ehesten über den südlichen Bergen ein isoliertes Wärmegewitter. An der Rhone steigen die Temperaturen am Nachmittag bis auf 30 Grad. Die Nullgradgrenze liegt bei 4000 Metern. Es weht ein schwacher Wind.

Aussichten

Am Sonntag bleibt es überwiegend sonnig und heiss. Im Verlauf des Nachmittags entstehen in den Bergen wiederum Quellwolken mit leichtem Gewitterrisiko am Abend. Die Temperaturen liegen am Sonntagmorgen bei 12 bis 15 Grad, am Nachmittag bei 27 bis 31 Grad. Nullgradgrenze um 4000 Meter.

Auch am Montag bleibt es recht sonnig mit Temperaturen zwischen 28 bis 31 Grad. Ab Dienstag bleibt es trotz einiger Wolkenfelder weiter freundlich und warm. Im Tagesverlauf bilden sich vermehrt Quellwolken und am Nachmittag sind besonders in den Bergen einige Schauer oder Gewitter möglich, die bis in die Nacht andauern können. Die Temperaturen liegen am Dienstag bei 28 bis 31 Grad.

pan

27. Mai 2017, 10:18

