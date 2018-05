Sommer kehrt in der zweiten Wochenhälfte zurück

Nachdem es in den letzten Tagen eher kühl und teilweise nass war, kehrt in der zweiten Wochenhälfte endlich der Sommer zurück. Unter Umständen wird es am Wochenende oder zu Beginn der kommenden Woche sogar richtig heiss.

Wie MeteoNews mitteilt, kehrt nach einer eher kühlen und teilweise nassen Woche in der zweiten Wochenhälfte der Sommer zurück. So dürfte die Sommermarke von 25 Grad am Freitag, spätestens am Samstag geknackt werden. Zuvor ist es bis Donnerstag mit 20 Grad und knapp mehr warm und teilweise auch sonnig. Vor allem jeweils am Nachmittag und in den Bergen sind Schauer und Gewitter zu erwarten.

Am kommenden Wochenende oder zu Beginn der kommenden Woche könnte es nach gewissen Wettermodellen heiss werden mit örtlich bis zu 30 Grad oder mehr. Allfällige Schauer und Gewitter beschränken sich dann auf die Berge.

pd/map

21. Mai 2018, 11:35

