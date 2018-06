Harley-Treffen auf dem Grächner Dorfplatz

Tourismus | Auftakt in die Sommersaison

Mit einem Festprogramm ist am Samstag und am Sonntag in Grächen die Sommersaison 2018 eröffnet worden.

Bereits am vergangenen Samstag erwartete die Besucher ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Um 16.00 Uhr eröffnete die Band «Blue Stone Stompers» die Sommersaison auf dem Dorfplatz in Grächen. Als Höhepunkt fuhren insgesamt 52 Harleys auf dem Dorfplatz ein.

Am Sonntag haben rund 400 Gäste auf der Hannigalp einen herrlichen Sommertag genossen. Der Gottesdienst wurde vom «Gemischten Chor Grächen» musikalisch begleitet, anschliessend sorgten die Band «Dorfrocker» und das «Malugas Live Duo» für musikalische Unterhaltung auf der Sonnenterrasse des Familien-Bergrestaurant Hannigalp. Im SiSu Familienpark und im Indoor-Spieleparadies „SiSu Wolkenland“ konnten sich die Kinder während des ganzen Tages vergnügen.

24. Juni 2018, 17:21

