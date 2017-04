Sommerliche Temperaturen um die 25 Grad erfreuen die Schweiz

Wetter | Über 25 Grad in Sitten

Die sommerlichen Temperaturen luden am Wochenende zum Bummeln ein. Foto: Keystone

Zum Abschluss des frühlingshaften Wochenendes gab es einen sommerlichen Vorgeschmack: Zum ersten Mal in diesem Jahr wurden nördlich der Alpen 25 Grad gemessen. Vielerorts wurde die Sommermarke nur knapp verpasst.

Sitten war am Sonntag der Spitzenreiter mit einer Temperatur von 25,1 Grad. Visp brachte es auf 24,5 Grad. In Basel, Beznau AG und Leibstadt AG wurden 23,8 gemessen, wie der Wetterdienst MeteoNews mitteilte. Verbreitet kletterte das Thermometer auf über 23 Grad. Im Süden waren bereits Ende März lokal erstmals sommerliche Werte erreicht worden.

Am Montag erwarten die Meteorologen noch einmal ähnlich hohe Temperaturen. In der Nacht auf Dienstag sorgt dann eine Kaltfront für eine Abkühlung, wie es heisst. Auf die Ostertage hin wird es vorderhand nicht mehr so warm.

09. April 2017, 17:39

