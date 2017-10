Mit Sommerspeck in den Winter

An der GV der Sportbahnen Bellwald ist VR-Mitglied Gerhard Paris nach 29 Jahren zurückgetreten. An seine Stelle ist Karlheinz Fux gewählt worden. Dank einem guten Sommergeschäft steigt Bellwald mit Optimismus in die kommende Wintersaison.

An der GV vom letzten Samstag blickte Geschäftsführer David Wyssen auf ein durchzogenes Jahr zurück. Wieder einmal sei der Wintersaisonanfang dem «Spätsommer» zum Opfer gefallen. Die Schneedecke an Weihnachten war mehr als dünn und nur mit grossen Anstrengungen konnte der Winterbetrieb gestartet werden. Dank den kühlen Nächten im Dezember konnte wenigstens optimal technisch Schnee gemacht werden. Dennoch wollte in der Destination keine rechte Winterstimmung aufkommen. Dies schlug sich auch in den Umsatzzahlen nieder, die zum zweiten Mal in Folge ernüchternd ausfielen.



Satten Verlust eingefahren

Die sogenannten Ersteintritte lagen unter dem katastrophalen Vorjahr, wo nur ein Notbetrieb im unteren Teil des Skigebietes gewährleistet werden konnte. Aufgrund des schlechten Saisonstarts fehlten über Weihnachten/Neujahr wiederum rund dreihunderttausend Franken in der Kasse. Viel Geld, das auch bei optimalem weiteren Saisonverlauf nicht mehr wettgemacht werden kann. Diese Ausgangslage stellte den Verwaltungsrat vor ein gewaltiges Liquiditätsproblem. Dank den konsequenten Kostenmanagement, sprich Sparmassnahmen, die schon im Vorjahr beschlossen wurden und in diesem Geschäftsjahr ihre volle Wirkung entfalteten und dank einigen Sondererträgen kam man schliesslich mit «zwei» blauen Augen über die Runden. Immerhin konnte der EBITDA trotz allem auf rund 622’000 Franken gesteigert werden. Weil die Sportbahnen aber überdurchschnittlich hohe Abschreibungen von über 738`000 vornahmen resultierte zum Schluss des Geschäftsjahres, das am 31. Mai 2017 abgeschlossen wurde, letztendlich ein Verlust von 182`800 Franken.



Grund zum Optimismus

Immerhin zeigte sich das anschliessende Sommergeschäft, welche das neue Geschäftsjahr einläutet, als äusserst robust. Dank der Pauschalisierung der Kurtaxen in Bellwald erhält die Sportbahnen Bellwald AG für den Sommerbetrieb 2017 einen Beitrag von 220'000 Franken sowie für Unterhaltsarbeiten am Bike-Park weitere 25'000 Franken. Daraus resultieren Mehrerträge von rund 70 Prozent gegenüber dem Vorjahressommer. Dank diesem grossen Polster, eine Art Sommerspeck, steigen die Bahnverantwortlichen mit Optimismus in die neue Wintersaison. «Wir hoffen nun, dass wir endlich mal wieder einen schneereichen Winterstart erleben dürfen», teilt Geschäftsführer David Wyssen mit. Die Vorzeichen stimmen: so sind die Feiertage über Weihnachten/Neujahr dieses Jahr während der Woche und nicht mehr am Wochenende angesiedelt und Ostern findet Ende März noch während der Saison statt. Und auch der Euro hat gegenüber dem Schweizer Franken an Stärke gewonnen. Der Kurs liegt derzeit bei 1,16 Franken.

29. Oktober 2017, 13:42

