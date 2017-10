Sonne pur über dem Rhonetal

Das kräftige Hoch «Tanja» sorgt am Mittwoch für einen strahlend blauen Himmel und angenehm warme Herbsttemperaturen. Kühler wird es gegen Ende der Woche, wenn sich das Hoch nach Süden zurückzieht.

Während des Mittwochs strahlt über dem ganzen Rhonetal die Sonne. Durch das Hoch, dass sich in der zweiten Wochenhälfte von Dannen macht, lokal herrschen Temperaturen zwischen 15 bis 24 Grad. Ein leichter und föhniger Südostwind zieht über die Region. Im Verlauf stauen sich erste tiefe Wolken in der Simplonregion von Italien her, es bleibt allerdings trocken.

Am Donnerstag herrscht im Norden Föhn und im Süden sammeln sich vermehrt Wolken an. Freitags intensiviert sich der bedeckte Himmel und aus Westen kommt vereinzelt Regen auf. Der Sonntag bricht dann endgültig mit dem schönen Herbstwetter und wird unbeständig und kalt mit Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad.

18. Oktober 2017, 10:57

