Recht sonnige Pfingsten in Sicht

Wetter | Tägliche Gewitter in den Bergen

Das verlängerte Pfingstwochenende bringt besonders im Flachland recht schöne Verhältnisse, vor allem in den Bergen müssen Gewitter eingeplant werden.

Das Wetter über das verlängerte Pfingstwochenende ist weder hoch- noch tiefdruckbestimmt. Entsprechend ist es zwar besonders im Flachland oft recht sonnig, im Tagesverlauf steigt aber jeweils das Schauer- und Gewitterrisiko an. Speziell in den Bergen muss täglich mit einem Platzregen oder einem Gewitter gerechnet werden. Man kann sich also über längere sonnige Abschnitte freuen, die genau Planung von Outdooraktivitäten gestaltet sich aber schwierig.

Das Wetter im Tessin folgt ebenfalls dem Tagesgang mit sonnigen Abschnitten aber auch möglichen Schauern und Gewittern am Nachmittag. Ab Sonntag ist der Süden zudem von mehr Wolken belastet als der Norden, ein Ausflug lohnt sich also nur bedingt.

Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

pd/map

18. Mai 2018, 12:04

Artikel teilen