Sonniger Neujahrsgruss

Noch bis am Berchtoldstag scheint die Sonne schön. Ab Dienstag folgt dann eine Kaltfront mit Schnee. Viel ist davon aber nicht zu erwarten. Zumindest vorläufig.

Das kräftige Hochdruckgebiet mit Zentrum in Mitteleuropa sorgt noch bis Sonntag für stabile Wetterverhältnisse. Am Sonntag geht es deshalb sonnig und klar weiter, die Temperatur ändert sich dabei kaum. In Sitten und auch in Zermatt werden am Nachmittag bis etwa drei Grad erwartet. Im Tal weht meist wenig Wind, auf den Bergen ein schwacher bis mässiger Südwestwind. Erst in der Nacht auf Dienstag trifft eine Kaltfront ein, welche eine Abkühlung und wenig Schnee bringt.

Insgesamt stehen die Zeichen auf einen unterdurchschnittlich temperierten Januar. Auch wenn die mittelfristigen Prognosen laut MeteoNews ab Mitte Woche mit Vorsicht zu geniessen sind, zeichnet sich ab, dass das Wetter im Januar weitgehend von weit nach Norden ausgreifenden Atlantikhochs dominiert wird. Dabei könnten auch Störung durchziehen, die Schnee bis ins Flachland versprechen. Im Nordstau der Alpen sind auch grössere Schneemengen möglich.

Auf jeden Fall scheinen die atlantischen Hochs gemäss MeteoNews eine milde West- bis Südströmung weitgehend zu verhindern, sodass der Januar 2017 mit recht grosser Wahrscheinlichkeit zu kalt ausfallen dürfte. Falls sich, wie nach gewissen Modellen möglich, gegen Monatsmitte noch ein Hoch über Skandinavien bildet, könnten auch eisige Luftmassen aus Russland zu uns gelangen. In diesem Fall würde der Januar dann sogar markant zu kalt ausfallen.

pmo

01. Januar 2017, 09:32

