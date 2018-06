Gilbert Truffer neuer Präsident der SP Oberwallis

Am Kongress der SP Oberwallis in Susten wurde der Visper Grossrat Gilbert Truffer zum neuen Parteipräsidenten gewählt. Daneben standen Informationen über den Verfassungsrat und die Wahlen im November 2018 im Vordergrund des Interesses.

Für die organisierende Leuker SP-Sektion begrüsste Rainer Oggier die zahlreich erschienenen Parteimitglieder und SympathisantInnen. Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten informierte über die wichtigsten Dossiers aus dem Staatsrat und ihrem Departement.

Bei den Wahlen ins SPO-Präsidium wurden Claudia Alpiger aus Brig-Glis und Christian Jäger aus Turtmann als Co-Vizepräsidenten ins Amt gehievt. Unter grossem Applaus wurde der Visper Gilbert Truffer zum neuen Präsidenten gewählt. Er ersetzt Doris Schmidhalter-Näfen, die mit grossem Dank für ihre Arbeit verabschiedet wurde.

In seiner Antrittsrede setzte die Gilbert Truffer die Schwerpunkte linker Politik und steckte seine klaren Ziele für eine konstruktive Politik im Interesse der Walliser Bevölkerung. Der Erfolg bei der Abstimmung über Sion 2026 muss der Partei Schwung geben. Die SPO muss sich konkret um die realen Sorgen der Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen kümmern und auf allen Ebenen ihre Interessen verteidigen.

In einem spannenden Referat informierte die ehemalige Freiburger Verfassungsrätin Bernadette Hänni-Fischer über ihre Erfahrungen bei den Wahlen in den Verfassungsrat und die spannende vierjährige Arbeit in diesem Gremium. Sie ermunterte die Anwesenden, sich der Wahl in die verfassungsgebende Versammlung zu stellen und dort die fortschrittlichen SP-Vorstellungen einzubringen. Ein Vortrag über die Möglichkeiten eines Zukunftsrats rundete den gelungenen Kongress der Oberwalliser SP ab.

pd / zen

17. Juni 2018, 16:17

Artikel teilen