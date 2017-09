Spatenstich für neue Biologika-Produktion erfolgt

Anfang dieses Jahres kündigten Sanofi und Lonza den Bau einer Grossanlage für die Biologika-Produktion im schweizerischen Visp im Rahmen des Joint Ventures zwischen den beiden Unternehmen an. Heute wurden die Bauarbeiten mit dem symbolischen Spatenstich aufgenommen.

Ziel der strategischen Partnerschaft zwischen Sanofi und Lonza, die bereits im Februar 2017 bekanntgegeben wurde, sind die Errichtung und der Betrieb einer Grossanlage für Säugetierzellkulturen zur Herstellung monoklonaler Antikörper in Visp. Im Rahmen des Joint Ventures, das die gut gefüllte Entwicklungspipeline für Biologika von Sanofi und das Know-how von Lonza kombinieren soll, wird eine hochmoderne Anlage geplant, errichtet, gestartet und betrieben.

Die anfängliche Investitionssumme in Höhe von rund 290 Millionen Franken wird von den beiden Unternehmen zu gleichen Teilen getragen. Am Spatenstich in Visp am Freitag nahmen Vertreter beider Unternehmen teil, darunter Richard Ridinger, Chief Executive Officer, Lonza, Marc Funk, Chief Operating Officer, Lonza, Philippe Luscan, Executive Vice President bei Sanofi, Brendan O’Callaghan, Senior Vice President & Global Head of Biologics bei Sanofi, sowie Esther Waeber-Kalbermatten, Vizepräsidentin des Staatsrats, und Niklaus Furger, Gemeindepräsident von Visp.

«Mit dieser Anlage beweist Lonza klar ihr Engagement zugunsten individueller Lösungen für unsere Kunden und der Schaffung flexibler Strukturen, die den Kunden helfen, die Produktionszyklen mühelos zu steuern. In den Monaten, in denen diese Beziehung aufgebaut wurde, haben Sanofi und Lonza gelernt, eng zusammenzuarbeiten und die Arbeitsprozesse und Anforderungen des Partners besser zu verstehen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft in diesem Gemeinschaftsunternehmen», so Marc Funk, Chief Operating Officer von Lonza.

22. September 2017, 14:14

