«Speed-Sharing» unter engagierten Frauen

Frauen im Grossen Rat. Zahlreiche Frauen nahmen am Donnerstag am ersten Speed-Sharing für Politikerinnen teil (Symbolbild). Foto: zvg

30 politisch engagierte Frauen haben sich am Donnerstag beim ersten Speed-Sharing in Martinach mit erfahrenen Politikerinnen getroffen. Der Anlass wurde vom kantonalen Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) organisiert.

Artikel zum Thema Rund 30 Politikerinnen und Politiker am "Parlamotion"

Vom Know-how erfahrener Politikerinnen profitieren zu können, sei vor allem ganz am Anfang, aber auch im Laufe einer politischen Karriere ein grosser Vorteil, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Ein weiterer wichtiger Punkt das Networking. Im Hinblick auf diese Ziele hat das KAGF die politisch engagierten Frauen dazu eingeladen, sich am 21. September in Martinach mit erfahrenen Politikerinnen zu einem Speed-Sharing zu treffen.

Die Teilnehmerinnen hatten zehn Minuten Zeit, um mit einer Politikerin über ein vorgegebenes Thema auszutauschen, bevor sie mit der nächsten Person erneut während zehn Minuten eine weitere Frage diskutierten. Auf diese Weise waren sie im Austausch mit acht Frauen, welche bereit waren, ihre Erfahrungen mit den Teilnehmerinnen zu teilen, darunter Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten oder Nationalrätin Geraldine Marchand-Balet.

In den Diskussionen wurden verschiedene Themen angesprochen, mit denen jede politisch engagierte Frau früher oder später konfrontiert wird: Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik, Bedeutung von Networking, Umgang mit den Medien, Sprechen in der Öffentlichkeit, die Frage um die Legitimität, Hindernisse für Frauen, Zeitmanagement sowie Umgang mit Sexismus. Das Schlusswort an diesem Abend hatte schliesslich Margaux Dubuis, die jüngste Grossrätin im Walliser Parlament.

pd / pmo

22. September 2017, 10:35

Artikel teilen