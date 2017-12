Kundenumfrage generiert Spende für Blindenbund

Seit Jahren schon führt die Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn regelmässig eine Kundenumfrage durch. In diesem Zusammenhang wird traditionell eine gemeinnützige Institution in der Region unterstützt. In diesem Jahr wird pro Fragebogen, der ausgefüllt bei der Bank eingetroffen ist, der Blindenbund der Regionalgruppe Wallis berücksichtigt.

Dank der zahlreich eingetroffenen Fragebögen und der Aufrundung durch die Bankverantwortlichen konnte der stellvertretende Vorsitzende der Bankleitung, Damian Schnidrig, am Freitagvormittag der Präsidentin der Blindenbund Regionalgruppe Wallis, Manuela Huemer Polzin, einen Check von 3000 Franken überreichen.

Der Schweizerische Blindenbund ist eine von Bund und Kanton Wallis anerkannte, gemeinnützige steuerbefreite Selbsthilfeorganisation. Oberstes Ziel ist es, sehbehinderten und blinden Menschen zu grösstmöglicher Selbständigkeit in sozialen, materiellen, kulturellen und beruflichen Belangen zu verhelfen.

15. Dezember 2017, 15:33

