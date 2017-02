Walliser Spitäler mit gutem Zwischenfallmanagement

Die kantonale Kommission für die Patientensicherheit und die Pflegequalität (KPSPQ) hat bei neun Walliser Spitälern und Kliniken eine Umfrage zu deren Umgang mit spitalmedizinischen Zwischenfällen durchgeführt. Die Auswertung ergab, dass alle befragten Institutionen im Wallis über ein System zur Meldung und Handhabung von Zwischenfällen verfügen.

Die Umfrage wurde gemäss KPSPQ bei neun Krankenhäusern für Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation im Wallis durchgeführt und bezog sich auf die Politik und die Praktiken zur Handhabung von Zwischenfällen, die sich zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 31. Dezember 2015 ereignet hatten.

Die erhaltenen Resultate seien ermutigend, so die KPSPQ in einer Mitteilung. Die gesetzliche Anforderung, über ein System zur Meldung und Handhabung von Zwischenfällen zu verfügen, werde von allen Krankenhäusern erfüllt. Die KPSPQ habe ausserdem festgestellt, dass viele Krankenhäuser in Bezug auf verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Versorgungsqualität und der Patientensicherheit eine erfreuliche Dynamik an den Tag legen würden.



Einige Punkte im Zusammenhang mit dem Zwischenfallmanagement seien allerdings noch verbesserungswürdig. Daher hat die KPSPQ verschiedene Empfehlungen zuhanden der Krankenhäuser und des Gesundheitsdepartements abgegeben. Diese betrafen etwa den Zugriff aller Mitarbeitenden auf das CIRS (Critical Incidents Reporting System), eine spezifische Schulung zur Analyse der Zwischenfälle und ihrer Mitteilung an die Patienten sowie die Unterstützung der involvierten Mitarbeitenden und des Umfelds der Patienten («Second Victims»). Sowohl der Direktion als auch dem Verwaltungsrat wurde nahegelegt, den Stand der Dinge in Sachen Qualität regelmässig zu eruieren.

Die Umfrageergebnisse sind den teilnehmenden Krankenhäusern und dem Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur zugestellt worden. Der Bericht der KPSPQ ist auf der Website des Staates Wallis verfügbar.

Die KPSPQ setzt sich aus Expertinnen und Experten aus dem Bereich Versorgungsqualität und Patientensicherheit sowie aus einer Patientenvertreterin zusammen. Die KPSPQ ist dafür zuständig, dem Departement Konzepte vorzuschlagen und Empfehlungen in Sachen Qualitätsbeurteilung und -aufsicht abzugeben.

pd / pan

23. Februar 2017, 09:37

