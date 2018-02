Seefeldlift im Ginals wieder in Betrieb

Ab Freitag nimmt der oberste Lift des Skigebiets Ginals-Unterbäch wieder seinen Betrieb auf. Nach einem Lawinenniedergang vor gut einem Monat war ein Masten des Seefeldlifts so stark beschädigt worden, dass dieser durch eine Neukonstruktion komplett ersetzt werden musste.

Auch mehrere Rollenbatterien wurden durch den Lawinenabgang im Skigebiet stark in Mitleidenschaft gezogen und mussten in Handarbeit wieder in Stand gestellt werden.

Nun konnten die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen werden. Wie die Sportbahnen Unterbäch am Donnerstagabend mitteilen, kann das Gebiet oberhalb des Ginals wieder für den Wintersport freigegeben werden.

08. Februar 2018, 18:37

