Briger «Spycher» bleibt geschlossen

Ausgehlokal. Anwohner wehren sich gegen die Wiedereröffnung des Spychers in der Briger Altstadt. Foto: wb

Seit Mitte Februar ist der Briger «Spycher» in der Altstadt von Brig geschlossen. Das wird auch weiterhin der Fall sein. Die Stadtgemeinde Brig-Glis blitzte beim Staatsrat mit einem Begehren um Wiedereröffnung ab.

In der Staatsratssitzung vom vergangenen Mittwoch stand unter anderem der Briger Spycher auf der Traktandenliste. Die Walliser Regierung musste über die Frage entscheiden, ob das Lokal während des Einspracheverfahrens von Anwohnern, die sich gegen den Betrieb wehren, offen bleiben darf. Der Beschwerde also die aufschiebende Wirkung entzogen werden darf, wie es die Stadtgemeinde Brig-Glis in einer Beschwerde forderte.

Das Urteil fällt alles andere als gut für die Gemeinde Brig-Glis und den Betreiber des Lokals aus. Die aufschiebende Wirkung bleibt auch weiterhin bestehen (der Walliser Bote berichtete). Der Entscheid ist den involvierten Parteien am Freitag mitgeteilt worden.

noa

10. März 2017, 11:25

