SSZ Riedertal Visp im zehnten Betriebsjahr

Schiesssport | Zehn-Jahr-Jubiläum des Schiesssport-Zentrums in Visp

Eine grosszügige Anlage in jeder Hinsicht: Das Schiesssport-Zentrum Riedertal Visp Foto: zvg

Bereits seit zehn Jahre schiessen die Schützen-Vereine rund um Visp vereint unter einem Dach im SSZ Riedertal. Zahlreiche Optimierungen sind seither vorgenommen worden.

So wurden etwa im vorletzten Jahr im KK- und Pistolenstand Sonnenstoren montiert, die eine grosse Sicht-Verbesserung im Schiessbetrieb gebracht haben. Die Schrecksekunde, als im Februar 2017 ein kleiner Bagger vor den 50m-Scheiben auffuhr, stellte sich bald als weiterer Schritt im Angebot für die Jagdschützen heraus: die schon lange geplante Keileranlage 50m. Auch die zweite Schrecksekunde, ein Schwelbrand in der 10m-Anlage anfangs Januar gehört bereits der Vergangenheit an.

Das SSZ Riedertal hat sich auch am ESF 2015 bestens bewährt. Die Auslastung liess den Schiessbetrieb im Riedertal aus allen Nähten platzen, welcher nur mithilfe zahlreicher Idealisten und Profis während eines Monats erfolgreich über die Bühne gebracht werden konnte.

Die Nähe zu Visp, der grosse Parkplatz, das Restaurant mit den vielen Wappenscheiben und Sieg-Trophäen, die Zunftstube, die gesamte, platzmässig sehr grosszügige und behindertengerechte Schiesssport–Infrastruktur sind weitere Pluspunkte der gewaltigen Anlage.

Im SSZ Riedertal stehen in nächster Zeit weitere Jubiläen an. Im kommenden Jahr wird das traditionelle FJT, das Frühjahrestreffen 300 Meter, in der 50. Auflage durchgeführt. Und 2023 werden die Sportschützen Visp-Eyholz auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken können.

pd / pan

06. April 2017, 10:39

