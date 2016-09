St. Germaner legt Flugbetrieb in Raron lahm

Ein Einwohner aus St. German ärgerte sich über den Fluglärm in Raron derart, dass er sich kurzerhand auf die Flugpiste stellte. Ein Kleinflugzug konnte deshalb nicht landen, ein weiteres nicht starten.

Die Betriebsordnung für den Flugplatz Raron ist klar: Starts sind an allen Wochentagen nur von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis Sonnenuntergang erlaubt. Landungen sind auch während der Mittagszeit zulässig. Lande- und Starttrainings dürfen von Piloten nur während der Woche, nicht aber am Wochenende ausgeführt werden. Der Landeanflug hat, sofern die Sicherheit des Piloten wegen ungünstigen Windverhältnissen nicht gefährdet ist, von Osten her zu erfolgen, sodass weder Visp noch Raron überflogen werden.

Vom Mittagstisch auf die Flugpiste

Anton Imboden aus St. German, der sich keinesfalls als Flugplatzgegner bezeichnet, nervte sich an einem Sonntagmittag im März dieses Jahres über den Fluglärm dermassen, dass er sich schnurstracks bei den Verantwortlichen der Fluggruppe Oberwallis telefonisch beschwerte. «Man legte den Hörer auf und ignorierte meine Einwände», sagt Imboden gegenüber dem «Walliser Boten». Imboden geriet deshalb so in Rage, dass er sich um 13.15 Uhr von St. German hinunter zur Flugpiste nach Raron begab und sich trotz Fussgängerverbotstafeln mitten auf die Flugpiste hinstellte.

«Die Vorschriften zu den Flugzeiten werden von Piloten von Kleinflugzeugen immer wieder verletzt», ärgert sich Imboden. «Und obwohl für die Flugpiste ein allgemeines Fahrverbot für Motorfahrzeuge besteht, kommt es nicht selten vor, dass dort Besitzer stark motorisierter Autos und Motorräder ihre ‚Testfahrten’ durchführen.» Deshalb habe er an diesem Sonntag auch Reifenspuren auf der Flugpiste fotografiert.

«Mit dieser Aktion brachte der Mann sein Leben und auch jenes des Piloten in Gefahr, der sich in diesem Moment im Landeanflug befand», sagt Flugplatzchef Dominik Steffen von der Fluggruppe Oberwallis auf Anfrage des «Walliser Boten». «Je nach Bauart des Cockpits hat der Pilot bei einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h bei der Landung nicht in jedem Fall den vollen Überblick auf die Piste. Der Flugdienstleiter hat den Piloten über Funk über den Fussgänger informiert und zu einer Platzrunde aufgefordert. Er zog in der Folge eine Landung auf dem Flugplatz in Sitten vor. Gleichzeitig brach ein auf die Startfreigabe wartender Pilot seinen geplanten Flug ab.»

«Dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung»

Was die Einhaltung der Flugzeiten anbelangt, würden diese von den Piloten der Kleinflugzeuge grundsätzlich sehr gut eingehalten, stellt Steffen klar. «Landungen über Mittag sind im Gegensatz zu Starts grundsätzlich erlaubt. Somit können auch zur Mittagszeit immer wieder Flugbewegungen stattfinden. Man kann einem Piloten nicht verbieten zu landen, weil er fünf Minuten zu spät ist. Das wäre gefährlich.» Piloten aber, die gegen die Flugplatz-Vorschriften verstossen, würden beim Bundesamt für Zivilluftfahrt verzeigt. Gleichzeitig interveniere auch die Gemeinde Raron. «Für diesbezügliche Hinweise aus der Bevölkerung ist die Fluggruppe Oberwallis jederzeit dankbar. Diese werden von uns auch ernst genommen.»

Der für die Sicherheit zuständige Flugdienstleiter der Fluggruppe Oberwallis fuhr an diesem Märzsonntag mit dem Einsatzauto der Fluggruppe zu Imboden aufs Flugfeld hinaus und forderte ihn zum Verlassen der Piste mit Hinweis auf die Verbotsschilder für Fussgänger auf. «Ich machte den Flugdienstleiter darauf aufmerksam, dass ich das Flugfeld über eine Wiese von Norden her betreten habe und dass dort nirgends Verbotstafeln stünden.» Imboden sieht darin ein generelles Sicherheitsproblem der Flugpiste. Manche Verbotstafeln - wie im Nordosten der Piste- lägen auf dem Boden. Eine Umzäunung des Areals fehle völlig. Nichtsahnende Kinder oder Spaziergänger könnten sich unverhofft auf dem Flugfeld aufhalten und sich so in Gefahr begeben.

Alle Sicherheitsvorschriften laut BAZL eingehalten

«Alle Einfallsstrassen zur Piste sind klar ausgeschildert», hält Steffen entgegen. Zur Umzäunung habe es in der Schweiz einen Vorstoss gegeben. Eine Umzäunung werde aber aufgrund der hohen Kosten nur für internationale Flugplätze vorgeschrieben. «Alle anderen Flugplätze wie in Münster, Bex, Raron, Reichenbach oder Thun sind nicht umzäunt. Im Fall von Raron hätte das Bundesamt für Zivilluftfahrt für die Kosten von 1,5 Millionen Franken aufzukommen. In Anbetracht von jährlich rund 2000 Starts und Landungen, lasse sich dieser hohe Aufwand nicht rechtfertigen. Auch dann nicht, wenn die Fluggruppe ihr zugelassenes Kontingent von 4000 Flugbewegungen im Jahr voll ausschöpfe.

Steffen stellt im Zusammenhang mit der Sicherheit des Rarner Flugfeldes auch klar, dass der Flugplatz nach der befristeten Schliessung während des Eidgenössischen Schützenfestes im Sommer 2015 neu eröffnet werden musste. «Im Vorfeld unterzog deshalb das BAZL das Fluggelände einem umfassenden Sicherheitscheck. Alle Vorschriften rund um die Sicherheit mussten vor der Neueröffnung erfüllt sein.»

Intervention der Polizei

Weil sich Imboden vom Flugdienstleiter nicht dazu bewegen liess, die Flugpiste zu verlassen und diesem eine Anzeige wegen des Befahrens der Piste mit einem Auto in Aussicht stellte, musste gegen 13.45 Uhr schlussendlich auf Verlangen des Flugdienstleiters die Polizei anrücken. Imboden begab mit den Beamten ohne Widerstand zur Einvernahme auf den Polizeiposten und erstattete seinerseits Anzeige wegen Missachtung des Fahrverbots für Motorfahrzeuge durch den Flugdienstleiter. Diese wurde von der Polizei nicht weiterverfolgt. «Für Einsätze zur Sicherstellung der Sicherheit darf der Flugdienstleiter die Piste befahren», hat Steffen eine Erklärung.

Mit Urteil von Ende August haben die zuständigen Gerichtsbehörden mit einem rechtsgültigen Strafbefehl Anton Imboden wegen Störung des öffentlichen Verkehrs schuldig gesprochen. «Damit kann ich leben, sodass ich auf eine Berufung verzichtet habe. Ich wollte ein Zeichen setzen und auf die oftmalige Nichteinhaltung der Betriebsordnung und die Sicherheitsmängel aufmerksam machen.» Er ist mit einer auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 110 Franken bestraft worden und erhält einen Eintrag ins Strafregister. Weiter muss Imboden eine Busse von 800 Franken sowie die Verfahrenskosten von 400 Franken zahlen.

08. September 2016, 15:00

