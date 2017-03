St. Jodern Kellerei für deutschen Lichtdesignpreis nominiert

Der Aussenbereich der St. Jodern Kellerei in Visperterminen Foto: zvg

Die Erweiterung der neuen St. Jodern Kellerei gehört zu den Finalisten für den diesjährigen deutschen Lichtdesignpreis. Sie ist vom Visper Architekturbüro BAUATELIER12 entworfen worden. Das Lichtdesign wurde in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Lichtplanungsbüro Reflexion konzipiert.

Das Beleuchtungskonzept für den dreigeschossigen, auf einer Hangschulter thronenden Erweiterungsbau der St. Jodern Kellerei in Visperterminen zeugt von Einfachheit und Prägnanz. Speziell entwickelte Pendelleuchten mit massiven Glasabdeckungen sollen laut der Architekten das Gewölbe des Barrique-Kellers wie auch den angrenzenden Loungebereich erhellen und in ihrer Materialität eine Reminiszenz an die edlen Weinflaschen bilden. Im neuen Eichensaal ist zudem ein Kunstwerk aus über 1500 Weinflaschen geschaffen worden.

Im Aussenbereich soll der schmale Schein kleinerer quadratischer Glaswürfel die als Anlehnung eines Rebberges konzipierte Fassade unterstreichen und deren filigrane Struktur bis weit ins Tal sichtbar erstrahlen lassen.

Während einer Gala am 11. Mai in Mannheim wird die Bekanntgabe der Gewinner erfolgen.

pd/map

29. März 2017, 18:05

