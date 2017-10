St. Maurice gewinnt Gold

Als letzter grosser Wettkampf der Saison hat am heutigen Sonntag in Thun der Final Sektionsmeisterschaft Gewehr und Pistole stattgefunden. Für den Walliser Schiesssport gab es dabei eine Goldmedaille zu feiern. Die Schützen aus St. Maurice feierten in der Kat. NLB Sportgewehre mit 1517 P. einen klaren Sieg vor Grindelwald und Wohlen b. Bern.

In der NLA Sport resultierte ein hauchdünner Sieg des zur Zeit stärksten Schweizer Vereins, Höri ZH, mit 2299 P. vor den Mitfavoriten Aarau (2298) und den Stadtschützen Thun (2285). Dem SSZ Chalchofen Ried-Brig-Glis, der zur Vollbesetzung der Sektion auf einige Sturmgewehrschützen zurückgreifen musste, blieb in der NLA der gute 5. Rang mit 2261 P.

Bei den Pistolenschützen 50 Meter kamen die Schützen von Bagnes (Société de Tir le Pleureur) nicht über den 8. und letzten Finalplatz hinaus. Gegenüber den 90er-Jahren hat das Interesse an der Sektionsmeisterschaft Gewehr im Wallis stark nachgelassen, dies unter anderem auch darum, weil der Final doch sehr spät im Jahr stattfindet.

Erfolgreichster Verein des Finals SSM 2017 waren die Genfer Pistolenschützen mit dem offenbar längsten Atem und dem ellenlangen Namen «Exercices de l’Arquebuse et la Navigation Genève» mit einer Gold- (25 Meter A) und einer Bronzemedaille (50 Meter C).

Alle Resultate sind hier zu finden.

pd/map

29. Oktober 2017, 16:34

