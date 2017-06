Staatsanwaltschaft und Polizei sollen näher zusammenrücken

In vielen Kantonen sind die Büros der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft im gleichen Gebäude beziehungsweise in unmittelbarer Nähe, da so Synergien genutzt und Kosten gesenkt werden können. Der Staatsrat soll nun prüfen, ob dieses Modell nicht auch im Oberwallis sinnvoll ist.

Im Oberwallis hat die Kriminalpolizei ihre Büros aktuell in Brig, unmittelbar beim Untersuchungsgefängnis, die Staatsanwaltschaft ihre in Visp. Dies verursacht in mehrfacher Hinsicht unnötige Kosten, indem die Staatsanwälte für Hafteröffnungen von Visp nach Brig fahren müssen, andererseits die Inhaftierten für Einvernahmen, teilweise durch die Kantonspolizei, teilweise durch private Sicherheitsdienste, nach Visp zugeführt und dort dauerhaft überwacht werden müssen, ebenfalls wird die direkte Kontaktaufnahme zwischen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft erschwert.

Hinzu kommt, dass die Gemeinde Visp für die Miete der Büroräumlichkeiten in Visp im Jahr rund 90'000 Franken bezahlen muss. In Brig aber neben dem Polizeigebäude und dem Untersuchungsgefängnis ein Gebäude, in welchem vormals das Sicherheitspersonal des Gefängnisses gewohnt hat, teilweise leer steht und so zusätzliche Kosten eingespart werden könnten.

Philipp Matthias Bregy von der CVPO und Diego Clausen von der CSPO fordern den Staatsrat in ihrem Postulat dazu auf, von der Staatsanwaltschaft eine Aufstellung der durch die örtliche Trennung entstehenden zusätzlichen Kosten sowie einen Kurzbericht über die Vor- und Nachteile einer Sitzverschiebung der Staatsanwaltschaft von Visp nach Brig einzuholen und aufgrund dieses Berichtes allenfalls die Anpassung im Gesetz über die Rechtspflege vorzuschlagen.

