Besuch aus Bundesbern in Sitten

Bundesrätin Doris Leuthard war am Donnerstag anlässlich einer Arbeitssitzung zu Besuch in Sitten. Foto: zvg

Alle fünf Mitglieder des Walliser Staatsrats haben sich am Donnerstag in Sitten mit Bundesrätin Doris Leuthard getroffen. Anlässlich der Arbeitssitzung wurden verschiedene Themen, die besonders das Wallis betreffen, angesprochen.

Bei dem Treffen zwischen Bundesrätin Leuthard und dem Walliser Staatsrat, so heisst es in einer Mitteilung des Kantons, habe man über verschiedene Traktanden diskutiert, bei denen die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton, dem Bund und dem UVEK unerlässlich sei.

Unter anderem seien die Themen Unwetterschäden und Mobilität, Energiewende und Wasserkraft, Unterstützung für die Olympischen Spiele «Sion 2026», der «Espace Mont Blanc», Subventionierung der Postautodienste, das Poststellennetz und die Entwicklung des Flughafens in Sitten sowie der Ausbau des 5G-Netzes in der Schweiz und in den Bergregionen angesprochen worden.

Für die Walliser Regierung habe dieses Treffen die Gelegenheit geboten, Bundesrätin Leuthard für einige Walliser Themen zu sensibilisieren. Sowohl die Bundesrätin als auch der Staatsratspräsident haben die Bedeutung der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton unterstrichen.

pd / pan

22. Februar 2018, 14:43

Artikel teilen