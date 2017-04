Staatsrat lanciert Abstimmungskampf

Eröffneten am Donnerstag den Abstimmungskampf vom 21. Mai zum kantonalen Raumplanungsgesetz: Regierungspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten, Jean-Michel Cina und Jacques Melly. Foto: Walliser Bote

Am 21. Mai wird sich das Walliser Stimmvolk zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Raumplanung (kRPG) äussern können. Das vom Staatsrat vorgeschlagene und vom Grossen Rat beschlossene Gesetz biete eine pragmatische und auf die spezifische Situation des Wallis angepasste Lösung.

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) ist seit dem 1. Mai 2014 in Kraft. Die kantonale Gesetzgebung muss innert einer Frist von 5 Jahren, bis zum 1. Mai 2019, angepasst werden. Der Walliser Grosse Rat hat die Änderung des kantonalen Gesetzes am 9. September 2016 angenommen und beschlossen, dieses einem ausserordentlichen Referendum zu unterstellen. Die Abstimmung findet am 21. Mai 2017 statt.

Diese gesetzliche Anpassung ist eine unabdingbare Etappe für die Siedlungsstrategie des Kantons. Der Ansatz des Kantons Wallis nutzt den gesamten vorhandenen Handlungsspielraum, um dem Walliser Volk eine pragmatische und auf die spezifische Situation des Kantons angepasste Lösung vorzuschlagen. Der Staatsrat hat stets betont, dass das RPG umgesetzt werden muss, die Rückzonungen jedoch auf das absolut Nötigste begrenzt werden sollen. Das Projekt, welches zur Abstimmung unterbreitet wird, führt daher das Konzept des Siedlungsgebietes ein, welches es erlaubt, die Bauzonen auf den Bedarf der nächsten 30 Jahre auszurichten, anstatt der im RPG vorgesehenen 15 Jahre. Diese Strategie wurde vom Bund als konform beurteilt.

Die notwendigen Instrumente sind im Gesetz vorgesehenen. Es sind dies die Einführung einer Mehrwertabgabe, die Instrumente für die Bauzonendimensionierung, welche die Umsetzung der Walliser Lösung mit der Begrenzung der Rückzonungen ermöglichen, sowie Instrumente für eine aktive Bodenpolitik. Die neuen Bestimmungen des kRPG zu den Maiensässzonen erlauben zudem, unter bestimmten Bedinungen, die Umnutzung von bestehenden Bauten zu Zweitwohnungen.

Die Annahme der Änderung des kRPG erlaubt es dem Kanton Wallis die notwendige gesetzliche Grundlage zu schaffen, welche die spezifische Situation berücksichtigt. Damit kann die, für die Zukunft der Wirtschaft in unserem Kanton, wichtige Rechtssicherheit geschaffen werden. Die Revision des kantonalen Richtplans könnte weitergeführt und in der vorgegebenen Frist dem Grossen Rat und anschliessend dem Bundesrat unterbreitet werden.

pd / zen

13. April 2017, 15:01

