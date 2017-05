Staatsrat schlägt Cina als Präsidenten vor

Der Staatsrat schlägt der Generalversammlung der Walliser Elektrizitätsgesellschaft (FMV SA) Jean-Michel Cina als Verwaltungsratspräsident vor. Der neue Vorsteher des Departements für Finanzen und Energie, Roberto Schmidt, tritt als Regierungsvertreter dem Verwaltungsrat bei.

Am 1. Juni bestimmt die Generalversammlung der Walliser Elektrizitätsgesellschaft (FMV SA) einen neuen Präsidenten. Das Mandat des amtierenden Präsidenten Pascal Gross kann nicht mehr verlängert werden, da dieser die maximale Amtsdauer von zwölf Jahren erreicht hat.

Für dessen Nachfolge empfiehlt der Staatsrat die Ernennung von Jean-Michel Cina, Präsident der SRG und ehemaliger Staatsrat des Kantons Wallis. Als Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Energie und Raumentwicklung habe er massgeblich an einer neuen Wasserkraftstrategie für den Kanton beigetragen. Diese Erfahrung werde ihm in Anbetracht der Umsetzung der Energiestrategie 2050 von Vorteil sein. Sein grosses Netzwerk, auf kantonaler wie auch nationaler Ebene, sei ebenso von grossem Nutzen in Bezug auf die Herausforderungen, mit denen sich der Wasserkraftsektor auseinandersetzen müsse.

Gemäss Statuten ist das Mandat von Jean-Michel Cina auf drei Jahre begrenzt und kann nicht verlängert werden, da dieser bereits seit neun Jahren im Verwaltungsrat sitzt. Als neuer Vertreter der Regierung hat der Staatsrat Roberto Schmidt, Vorsteher des Departements für Finanzen und Energie, nominiert. Er hat ebenfalls entschieden, das Mandat von Damien Métrailler zu erneuern. Die Verwaltungsratsmandate der anderen Staatsvertreter laufen 2019 aus.

Gemäss der Statuten der FMV AG, darf der Staatsrat vier Verwaltungsratsmitglieder ernennen. Ausserdem behält er sich das Recht vor, ein fünftes Mitglied zu ernennen. Eines unter ihnen muss ein Regierungsmitglied sein. Die Generalversammlung bestimmt die sechs anderen Mitglieder wie auch den Präsidenten. Derzeit im Verwaltungsrat der Walliser Elektrizitätsgesellschaft vertreten sind Pascal Gross, Präsident, Renato Kronig, Vize-Präsident, Damien Métrailler, Vize-Präsident, Jean-Michel Cina und Evelyne Epiney Savioz.

pd/map

24. Mai 2017, 16:14

