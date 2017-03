Staatsrat gewährt 16-Millionen-Kredit für Grand-Entremont

Der Staatsrat hat eine Botschaft für die Genehmigung eines regionalen Entwicklungsprojekts im Grand-Entrement verabschiedet. Im Juni wird nun der Grosse Rat darüber befinden müssen. Der Rahmenkredit beläuft sich auf 15'663'472 Franken.

Das von der «Association de promotion agricole du Grand-Entremont (APAGE)» geleitete Projekt füge sich in den Rahmen der kantonalen Politik ein, welche die Walliser Landwirtschaft in eine Dynamik der Wertschöpfung führen will, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Diese Politik richte sich unter anderem auf authentische und attraktive Produkte sowie eine typische Landschaft und eine reichhaltige Biodiversität aus.

Die Ziele des Projekts beinhalten die Schaffung von Wertschöpfung in den landwirtschaftlichen Bereichen, die Verkaufsförderung des Images der Region und der Qualität der Produkte, die Stärkung der direkten Verkaufskanäle und die Diversifizierung der landwirtschaftlichen Dienstleistungen, namentlich durch die Förderung von agrotouristischen Tätigkeiten. Die Landwirte sind die Träger der Projekte und arbeiten dabei mit Gemeinden und Tourismuskreisen zusammen.

Gesamtkosten von fast 21 Millionen

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 20,7 Millionen Franken, wobei Beiträge des Bundes und des Kantons von je 5.03 Millionen Franken vorgesehen sind. Ein Baukredit in Höhe von 3 Millionen Franken sowie Investitionskredite in Form zinsloser Darlehen in Höhe von 2,6 Millionen Franken sind ebenfalls eingeplant. Der Staatsrat genehmigte nun die Botschaft an den Grossen Rat, der anlässlich seiner Junisession darüber befinden wird. Die Arbeiten könnten Ende 2017 beginnen und sollen sechs Jahre dauern.

Der Kanton setzt damit seine Strategie in Sachen Projekte zur regionalen Entwicklung in der Landwirtschaft fort. Nach Val d‘Hérens, Agro Espace Leuk-Raron und Val d’Illiez wird das Entremont die vierte Region sein, welche von einem Regionalprojekt profitieren kann. Aktuell sind weitere Projekte in den Regionen Anniviers und Saastal in Vorbereitung.

pd / pmo

16. März 2017, 15:42

