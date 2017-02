Das Wallis und sein Image

Engagiert. Die zweite Kanal9-Debatte in der Mediathek in Sitten. Foto: zvg

Der Wolf, Zweitwohnungsbau, Raumplanung – alles Beispiele, die das Verhältnis zwischen der Schweiz und dem Kanton Wallis auf eine harte Probe stellen.

Und alles Beispiele, die an der zweiten Staatsratsdebatte von Kanal9 disktutiert werden. Was für ein Image hat der Kanton in Bundesbern, was muss geändert werden und was ist gut, wie es ist?

Roberto Schmidt (CSPO), Esther Waeber-Kalbermatten (SP), Jean-Marie Bornet (Walliser Bürgervereinigung) sowie Sigrid Fischer-Willa (SVP) diskutieren zudem über die bisherige Kampagne und wie sie – gut eine Woche vor den Wahlen – ihre Chancen einschätzen.

Die Debatte ist heute Abend, 19.00 Uhr, zu sehen und dann jederzeit zum Nachschauen auf Kanal9 .

wb

23. Februar 2017, 17:47

