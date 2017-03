Schmidt derzeit deutlich in Front

4/16

René Constantin, FDP-Präsident, zeigt sich zuversichtlich, was Favre betrifft: «Das Oberwallis wollte Esther Waeber-Kalbermatten schützen, klar, Favre hat davon profitiert. Rossini hat einen monumentalen Fehler gemacht: Eine amtierende Staatsrätin, die ihre Arbeit macht, greift man nicht an. Wir haben jetzt eine ausgewogene Regierung, befinden uns aber in einer Übergangsphase. Längerfristig plädieren wir für ein 2-1-1-1.»

Foto: 1815.ch