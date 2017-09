Stadtmusik Saltina mit neuem Fähnrich

An der 145. GV der Stadtmusik Saltina Brig blickte deren Präsident Jonas Kalbermatten auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. An der Versammlung wurde Max Kuonen zum neuen Fähnrich gewählt.

Am vergangenen Samstag begrüsste Präsident Jonas Kalbermatten Mitglieder und Gäste zur GV der Saltina im Grünwald Saal. Er blickte auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück, welches unter anderem mit dem Adventskonzert am 8. Dezember 2016 mit der Solistin Marion Ammann und dem Konzert 2017 unter dem Titel «Heimat-Land» mit den Solisten Franziska und Hanspeter Wigger einiges an Höhepunkten zu bieten hatte.

Dirigent Armin Renggli gab mit seinen Ausführungen zum bevorstehenden Adventskonzert mit dem Solisten Gilles Rocha und den BrigerMusikNächten, welche im April 2018 stattfinden werden, und einiges an Spektakel versprechen, einen interessanten Ausblick auf das neue Programm.

Da der langjährige Fähnrich Rudolf Kuonen seinen Austritt gab, wurde Max Kuonen zum neuen Fähnrich der Saltina gewählt. Felicitas Kreuzer und Ruth Kreuzer-Kalbermatten wurden für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Saltina geehrt. Ebenfalls zum Ehrenmitglied der Saltina wurde Mathias Bellwald ernannt.

