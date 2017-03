Stärkung der Wurzeln in Zeiten des Wandels

Das Jahr 2016 stand beim Regionalen Naturpark Pfyn-Finges gleichermassen unter dem Motto «Stärkung der Regionalen Identität» wie «internationale Vernetzung». An der Generalversammlung in Salgesch wurde auch der Vorstand des Regionalen Naturparks Pfyn-Finges neu bestellt.

Artikel zum Thema Vorerst keine Parkerweiterung

«Beide Aspekte sind heute aktueller denn je, leben wir doch in einer Zeit des Wandels», führt Juventa Zengaffinen, scheidende Präsidentin des Regionalen Naturpark Pfyn-Finges aus. «Der Alltag zeigt immer wieder auf, dass alte Strukturen und Werte oft nicht mehr so funktionieren, wie wir uns das gewohnt sind. Das Neue, dass sich da Bahn bricht, nehmen wir zwar wahr, aber konkret fassbar ist es nicht. In einer solchen – von Unsicherheit geprägten – Zeit ist es wichtig, sich auf seine Wurzeln zu besinnen. Wurzeln verankern, Wurzeln geben Kraft und Stabilität. Je tiefer wir verwurzelt sind, desto einfacher fällt es uns, die „Äste“ neu auszurichten, offen zu bleiben für neue Möglichkeiten und (unkonventionelle) Wege. Dabei ist Kreativität gefragt. Und diese entsteht oft im Dialog, im Kontakt mit anderen. So spielt auch die Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Sie ermöglicht uns eben diesen kreativen Austausch von Informationen und Ansichten. Gleichzeitig begünstigt eine breite Vernetzung durch das Bündeln von Kräften auch die Umsetzung neuer Ideen und Projekte», so Zengaffinen in einer Mitteilung.

Neue Kräfte im Vorstand des Vereins

An der Generalversammlung in Salgesch wurde auch der Vorstand des Regionalen Naturparks Pfyn-Finges neu bestellt. Bedingt durch die Gemeinderatswahlen im Herbst und die damit verbundenen personellen Wechsel wurden neben den amtierenden fünf Vorstandsmitgliedern zehn neu gewählt. Das Präsidium wurde von Juventa Zengaffinen, Stadträtin Sierre an Diego Grichting, Gemeindevizepräsident Turtmann-Unterems übergeben.

pd/noa

24. März 2017, 20:06

Artikel teilen