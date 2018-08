Kantonale Steuerverwaltung infolge Unwetters nicht zugänglich

Infolge der starken Regenfälle in Sitten ist das Hauptgebäude der Kantonalen Steuerverwaltung an der Bahnhofstrasse 35 zurzeit für das Personal nicht mehr zugänglich.

Die Steuerpflichtigen sowie die anderen Partner der Steuerverwaltung, wie die Gemeinden und Treuhänder, können aus diesem Grund die Steuerverwaltung weder per Telefon noch per Email erreichen. Wegen den Überschwemmungen ist die Stromzufuhr unterbrochen und somit das Gebäude nicht operationell.

Zurzeit wird das Wasser abgepumpt. Die Bevölkerung wird informieret, sobald der Service wieder hergestellt ist, so die Steuerverwaltung am Dienstagmorgen. Die anderen Sektionen der Steuerverwaltung, wie Grundstückgewinnsteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer bei der Post Du Nord sowie das Inkasso bei der Rue des Vergers sowie die Informatiksektion stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Über 100 Keller überflutet

Am Montagabend brach in Sitten ein grosses Gewitter aus. Innerhalb einer halben Stunde ging dort halb so viel Regen nieder wie sonst im gesamten August. Auf den sozialen Netzwerken kursierten Videos, die zeigten, wie viele Strassen in der Innenstadt vom starken Regen überflutet sind.

Insgesamt sind in Sitten und der nahen Umgebung über 100 Keller überflutet worden, sagte ein Mediensprecher der Kantonspolizei am Montagabend auf Anfrage. Ferner seien bei der Einsatzzentrale der Polizei Schadensmeldungen von überfluteten Parterre-Wohungen und Geschäftsräumen eingegangen. Personen sind laut Polizeiangaben keine zu Schaden gekommen.

07. August 2018, 07:24

