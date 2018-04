Starkniederschläge im Simplongebiet und im Goms erwartet

In den kommenden Tagen wird der Alpensüdseite wiederholt feuchte Luft zugeführt. Bis am Donnerstagnachmittag ist vor allem im Simplongebiet und entlang des Oberwalliser Alpenhauptkamms sowie im Nordtessin mit grossen Niederschlagsmengen zu rechnen.

In den kommenden Tagen werden in kurzen Abständen schubweise feuchte Luftmassen an die Alpensüdseite geführt, weswegen es von Dienstag bis Donnerstag vorab im Südwallis und im Tessin immer wieder zu starken Niederschlägen kommen kann. Erst am Donnerstagnachmittag beruhigt sich die Wetterlage langsam.

Wiederholte Regenschauer im Simplongebiet

Der Schwerpunkt des Niederschlags wird gemäss Meteonews im Simplongebiet und im Nordtessin erwartet. Besonders intensive Niederschläge gibt es in der Nacht auf Donnerstag. Bis Donnerstagnachmittag dürften verbreitet 70 bis 120 Liter, örtlich auch mehr zusammen kommen. Dadurch, hält Meteonews weiter fest, könne es lokal auch Erdrutsche und Murgänge abgehen.

Lawinengefahr steigt an

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 bis 1700 Meter, je nach Tallagen und Niederschlagsintensität teilweise auch tiefer. Die Gefahr von trockenen Lawinen steigt am Oberwalliser Alpenhauptkamm und am Alpensüdhang verbreitet an. Laut aktuellem Lawinenbulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF kann die Lawinengefahr in er Nacht auf Donnerstag gebietsweise die Stufe 4 (Gross) erreichen. Die Gefahr von Nassschneelawinen sei im Süden in mittleren Lagen mit intensivem Regen zu beachten. Gleitschneelawinen sind jederzeit möglich und können gefährlich gross werden.

pd / pan

09. April 2018, 18:09

