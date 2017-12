Start in den Obergommer Theaterwinter erfolgt

Die Premiere des Theatervereins Obergoms mit dem Stück «Wer will schon Doktor werden» ist gelungen. Es konnten bereits zahlreiche Zuschauer begrüsst werden.

Am 25. November startete der Theaterverein Obergoms in den diesjährigen Theaterwinter. Vor vollen Rängen konnte das Stück «Wer will schon Doktor werden» aufgeführt werden. Damit feiert der Theaterverein Obergoms den Abschluss seines Jubiläumsjahres zum 40. Geburtstag des Vereins. In der langen Geschichte des Vereins konnten viele Höhepunkte gefeiert werden. Die Verantwortlichen hoffen, auch mit dem 41. Stück einen weiteren hinzufügen zu können.

Nach der Premiere konnte am vergangenen Sonntag in die ordentliche Theatersaison gestartet werden.

pd/map

04. Dezember 2017, 18:59

Artikel teilen