Steigerung des Nettogewinns im Geschäftsjahr 2016

Die Bilanzsumme der WKB stieg im Jahr 2016 um 681 Millionen Franken. Der Nettogewinn erhöhte sich um 1.3 Prozent. Wegen dieser Ergebnisse stockt die WKB weiter ihre Eigenmittel auf.

Die Kundenausleihungen nahmen um 3,7 Prozent auf 11’319 Milliarden Franken zu. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die Hypothekarforderungen zurückzuführen, die einen Zuwachs von 5,9 Prozent verzeichneten. Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen stiegen um 239,3 Millionen Franken auf 9’297 Milliarden an. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft erhöhte sich trotz des weiterhin andauernden Umfeldes mit Negativzinsen, die die WKB. Aufgrund des schlechten Kapitalmarktklimas und des verschärften Regulierungsrahmens im Bereich der Vermögensverwaltung verringerte sich der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 3,3 Prozent. Im Gegensatz dazu nahm der Erfolg aus dem Handelsgeschäft stark um 21 Prozent zu.

In einem Umfeld sinkender Anlagerenditen hat die Pensionskasse der WKB beschlossen, ihren technischen Zinssatz ab 2018 von 2,75 auf 2,00 Prozent anzupassen. Das Personal der Bank leistet seinen Beitrag mit einer Erhöhung des ordentlichen Rentenalters bei gleichen Vorsorgezie - len von 62 auf 64 Jahre. Die Bank beteiligt sich ihrerseits an den Kosten mit einer einmaligen Zuweisung von 11 Millionen Franken an ihre Pensions- und Vorsorgekasse für das Personal.

In erster Linie als Folge dieser Überweisung beträgt das Kosten-Ertrags-Verhältnis vor Abschreibungen 51,7 Prozent. Ohne diese Einmalzahlung von 11 Millionen würde es sich auf 46,9 Prozent belaufen. Dank der guten Ergebnisse des Geschäftsjahr es 2016 und der im ersten Halbjahr erfolgreich durchgeführten Umstrukturierung des Aktienkapitals kann die WKB ihr Kernkapital weiter stärken. Ende 2016 erreicht die Quote Tier 1 16,8 %, was weit über die diesbezüglichen Anforde- rungen hinausgeht.

Der Verwaltungsrat werde an der Generalversammlung vom 26. April 2017 beantragen, durch Entnahme aus der gesetzlichen Kapitalreserve einen Betrag von 3 Franken pro Aktie auszuschütten, was gegenüber der Dividende vom Vorjahr eine Erhöhung um 11,1 Prozent bedeuten würde. .

pd/noa

05. April 2017, 08:12

