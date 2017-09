Eine grosszügige Geste

Steinschlagdämme und Steinschlagnetze: In der Gemeinde Varen sind zurzeit mehrere bauliche Schutzmassnahmen in Gang, um die Bevölkerung vor Naturgefahren zu schützen. Die Mobiliar unterstützt das Projekt nun mit 171'000 Franken.

Die Schutzmassnahmen oberhalb des Siedlungsgebietes von Varen umfassen den Bau von Steinschlagschutzdämmen und Schutznetzen. Die Arbeiten haben am 15. Mai 2017 angefangen und dauern bis Ende 2018. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.9 Millionen Franken, die Gemeinde Varen übernimmt davon 513'000 Franken. Die Mobiliar steuert 171'000 Franken bei.

Prävention im Fokus

«Das Oberwallis ist ständig mit Naturrisiken konfrontiert. Damit wir grossen Schäden vorbeugen können, investiert die Mobiliar in die Prävention», sagt Roland Lüthi, Generalagent in Brig, anlässlich einer Medienkonferenz in Varen. Seit 2005 hat die Mobiliar zur Unterstützung von Präventionsprojekten insgesamt 30 Millionen Franken aus dem Überschussfonds der Genossenschaft bereitgestellt. Bisher hat die Mobiliar schweizweit über 100 Projekte unterstützt. Weitere sind gemäss der Genossenschaft in Prüfung.

26. September 2017, 13:29

