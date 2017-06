Lötschberg-Basistunnel wieder in Betrieb

Die Stellwerkstörung am Lötschberg-Basistunnel ist behoben. Foto: 1815.ch

Eine Stellwerkstörung hat am Mittwochmorgen den Bahnverkehr am Lötschberg beeinträchtigt. Der Basistunnel war ab 1 Uhr früh gesperrt. Erst kurz vor 10 Uhr vormittags war die Störung behoben.

Bis dahin mussten die Intercity-Züge aus Bern in Spiez wenden. Reisende ins Wallis mussten über die alte Bergstrecke fahren – entweder in einem «Lötschberger»-RegioExpress der BLS oder in einem Shuttle-Zug, den die SBB zur Verfügung stellte und der zwischen Spiez und Brig verkehrte.

Die Reisezeit verlängerte sich nach Angaben der BLS um 30 bis 60 Minuten. Das galt auch für die Reisenden in den Eurocity-Zügen. Diese fuhren zwar bis ins Wallis, wurden aber ebenfalls über die Bergstrecke geleitet.

Wer von Bern aus ins Wallis reisen wollte, nahm nach den Empfehlungen der SBB den Weg über Lausanne.

21. Juni 2017, 10:11

Artikel teilen