Coppey folgt auf Pont

Am Mittwochabend hat in Sitten die Generalversammlung des Verbandes Walliser Gemeinden (VWG) stattgefunden, an welcher neue Vorstandsmitglieder und ein neuer Präsident gewählt wurden. Stéphane Coppey, Stadtpräsident von Monthey, übernimmt neu das Präsidium. Er folgt auf Stéphane Pont, ehemaliger Gemeindepräsident von Mollens.

Damien Métrailler, ehemaliger Gemeindepräsident von Evolène, und Lise Delaloye, ehemalige Gemeindepräsidentin von Ardon, treten aus dem Vorstand zurück. An ihrer Stelle wurden Virginie Gaspoz, Gemeindepräsidentin von Evolène, Christophe Germanier, Gemeindepräsident von Conthey und David Melly, Gemeindepräsident von Anniviers, in den Vorstand des VWG gewählt.

Der zurücktretende Präsident Stéphane Pont nahm während zwölf Jahren Einsitz im Vorstand, vier davon als Präsident. An der GV lobte er die Stimme der Gemeinden als wichtig für das politische Leben im Kanton. «Die Gemeinden sind heute ein wichtiger und vertrauenswürdiger Partner in zahlreichen Diskussionen. Dies soll auch in Zukunft so sein, das ist mein grösster Wunsch.»

03. Mai 2017, 20:19

