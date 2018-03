Mit «Steps4youth» eine Perspektive bieten

Am vergangenen Wochenende verbrachte die Jugendarbeitsstelle Westlich Raron und Leuk gemeinsam mit 19 jungen Erwachsenen ein lehrreiches Wochenende in Wiler.

Die Jugendlichen sind teils Mitglieder eines Jugendvereinvorstandes oder Teil einer Projektgruppe. Ziel des zweitätigen Workshops der Jugendausbildung «steps4youth», war es, den jungen Erwachsenen das Knowhow über den Aufbau und die Leitung eines Jugendtreffs mitzugeben.

Sie lernten unter anderem wie andere Jugendliche partizipativ in ihre Projekte und Ideen eingebunden werden können, welche Regeln es in einem Treff benötigt, wie die Betriebskosten berechnet werden können, wie in Krisensituationen vorgegangen werden kann oder wie mit anderen Partner eines Treffs Kommuniziert wird.

«steps4youth – Jugendausbildung» ist ein Projekt der Jugendarbeitsstellen Oberwallis und richtet sich an 13- bis 25-jährige Jugendliche, welche etwas bewegen, kreieren, verändern und mitbestimmen wollen. Zusammen erarbeiteten die Teilnehmer die Themen Jugendtreff, Kommunikation, Konflikte und Jugendliche auf interaktive Weise.

Da die jungen Erwachsenen in verschiedenen Vereinen im Oberwallis tätig sind, stand der Austausch unter den Jugendlichen im Zentrum. Am Sonntag erhielten die Teilnehmer ihre Diplome überreicht.

pd/noa

21. März 2018, 11:15

Artikel teilen