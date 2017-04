Stiftung Pierre Arnaud schliesst Kunstzentrum doch nicht

Die Stiftung Pierre Arnaud in Lens muss ihr Kunstzentrum doch nicht schliessen. Ein neues Projekt rettet die Institution quasi in letzter Minute. Dennoch müssten neun von 27 Mitarbeitenden das Zentrum verlassen, teilte die Stiftung am Mittwoch mit.

Um weiterhin bestehen zu können, seien einige Umstrukturierungen unumgänglich, hiess es weiter. Im Gespräch mit Radio Rhône FM kündigte der Präsident der Stiftung, Daniel Salzmann, zudem «eine Öffnung gegenüber verschiedenen Kunstrichtungen und Anlässen» an.

Erst am 7. April hatte die Fondation bekannt gegeben, dass das Zentrum nahe Crans-Montana wegen eines drohenden Defizits geschlossen werde. Eine für den Sommer geplante Ausstellung war abgesagt worden. Damals erklärte eine Sprecherin des Zentrums der Nachrichtenagentur sda, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten per Ende April die Kündigung. Das neue Budget bezeichnete Salzmann als «absolut vernünftig».

Dennoch sei die Stiftung weiterhin auf der Suche nach zusätzlichen finanziellen Mitteln.

26. April 2017, 14:36

