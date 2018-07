Stoneman Glaciara feiert einjähriges Jubiläum

Der Stoneman Glaciara lockt zahlreiche Gäste aus Deutschland an. Foto: Stoneman Glaciara / P. Gertschen

Am 29. Juli 2017 ist der Stoneman Glaciara feierlich eröffnet worden. Ein Jahr später können bereits erfreuliche Frequenzen verzeichnet werden.

Seit Saisonbeginn 2018 haben sich über 300 Bike-Fans vom Stoneman-Spirit in der Schweiz packen lassen. Somit sind in den ersten sechs Wochen doppelt so viele Biker gestartet als während der letztjährigen Eröffnungssaison. Und die aktuelle Glaciara-Saison dauert noch bis zum 28. Oktober.

«Es sind mehrheitlich Gäste aus Deutschland, die erst durch den Stoneman auf unsere Region aufmerksam wurden. Egal ob die Strecke in einem, zwei oder in drei Tagen absolviert wird, der Aufenthalt der Bike-Fans beträgt meist drei Nächte und mehr», heisst es von Seiten der Verantwortlichen. Die Initianten zeigen sich in Hinblick auf die zukünftige Entwicklung positiv gestimmt und hoffen auf einen langfristigen Erfolg. «Erfreulich ist zudem, dass immer mehr Einheimische und Mountainbiker aus der Region den Stoneman Glaciara für sich entdeckt haben.»

Der Stoneman Glaciara kann noch während rund drei verbleibenden Monaten individuell jeden Tag befahren werden. Die Route führt über drei Etappen hinauf zum Grossen Aletschgletscher und zurück nach Mörel. Mit knapp 1600 Höhenmetern der Königsanstieg: Eine alte Militärstrasse führt steil hinauf zum 2451 Meter hohen Breithornpass. Es folgt die Abfahrt ins Binntal. Immer der Rhone entlang geht es danach in Richtung Obergoms.

pd/map

29. Juli 2018, 10:46

Artikel teilen