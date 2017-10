Generalstaatsanwalt Nicolas Dubuis bestätigte am Dienstagmorgen gegenüber der Zeitung «Le Nouvelliste», dass nach dem Fund einer Leiche in Haut-Nendaz eine Strafuntersuchung wegen Mordes eingeleitet wurde.

Im Fadenkreuz der Ermittlungen stehe laut «LeNouvelliste» die Tochter des Opfers. Am Sonntagnachmittag wurde der Leichnam einer 81-jährigen Schweizerin in einem Kehrichtsack bei einer Abgabestelle entdeckt. Am Montagabend teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass es sich beim Opfer um eine Schweizerin mit Jahrgang 1936 handelt und dass sie durch einen Übergriff durch eine Drittperson verstarb. Eine Person wurde verhaftet und von der Staatsanwaltschaft einvernommen. Sie ordnete zudem eine Hausdurchsuchung und eine Einvernahme durch die Kantonspolizei an.

24. Oktober 2017, 11:50

