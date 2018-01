Strasse ins Saastal wird am Nachmittag geöffnet

Aufatmen im Saastal. Am Freitagmorgen haben die Behörden informiert, dass die Strassensperre zwischen Stalden und Saas-Grund um 13.00 Uhr aufgehoben werden soll.

Sturmtief «Burglind» und die ergiebigen Schneefälle in den vergangenen Tagen haben den Verkehr im Oberwallis vielerorts praktisch zum Erliegen gebracht. Zahlreiche Verkehrswege, aber auch Wanderwege und Langlaufloipen, mussten deshalb aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Hier gibt es eine Übersicht zu den gesperrten Strecken.

Neben den Strassensperren im Lötschental, im Goms, bei Leukerbad und bei Zermatt war auch das Saastal betroffen. Dort wurden die Abschnitte von Stalden nach Saas-Grund und von Saas-Grund nach Saas-Almagell am Donnerstagmorgen ab 7.00 Uhr gesperrt. Am Freitag folgte nun die Information, dass die Verbindung ab 13.00 Uhr wieder aufgehen soll. Bereits um 10.00 Uhr wird die Sperre für den Abschnitt zwischen Saas-Grund und Saas-Almagell aufgehoben.

MGBahn ebenfalls betroffen

Auch die Zugstrecke der MGBahn ist von Schliessungen betroffen. So ist der Autoverlad Furka aufgrund der Strassensperrung zwischen Niederwald und Realp wegen Lawinengefahr eingestellt. Der Betrieb kann frühestens am am Freitagnachmittag wieder aufgenommen werden. Gleichzeitig ist die Zugstrecke zwischen Niederwald und Hospental wegen Lawinengefahr eingestellt.

Aufgrund eines Lawinenniedergangs auf das Trassee der MGBahn am Mittwochnachmittag bei St. Niklaus verkehren zudem zwischen Visp und Täsch nach wie vor Bahnersatzbusse. Der Streckenunterbruch besteht gemäss MGBahn bis mindestens am Freitagabend. Reisenden wird empfohlen zusätzliche Zeit einzuplanen. Der Shuttle zwischen Täsch und Zermatt ist indes in Betrieb, während die Gornergrat Bahn ebenfalls nicht verkehrt.

Vorsichtsmeldungen aufgehoben

Die Vorsichtsmeldungen der letzten Tage seien aufgehoben, informiert auch die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Für heute bleibe die Gefahrenstufe betreffend der Lawinensituation angespannt. Trotz den besseren Wetterbedingungen könne es deshalb weiterhin zu vereinzelten Erd- und Schneerutschen kommen. Wanderungen ausserhalb der abgegrenzten Zonen sind zu meiden. Die lokalen Weisungen sind zu befolgen. Informationen über den aktuellen Strassenzustand sind laut Kantonspolizei unter www.tcs.ch oder Tel. 163 verfügbar.

05. Januar 2018, 08:37

