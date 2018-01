Strasse ins Saastal voraussichtlich ab Dienstagnachmittag wieder offen

Die Strasse ins Saastal ist seit Sonntagabend wegen Lawinengefahr gesperrt und wird dies wohl bis Dienstagnachmittag bleiben.

Seit der Strassensperrung am Sonntagabend sei es im Gebiet nur zu wenigen Lawinenabgängen gekommen, so Urs Andenmatten, Lawinenverantwortlicher. Die grösseren Niedergänge in den bekannten Lawinenzügen sind somit ausgeblieben. «Momentan ist die Situation bei uns im Rahmen.» Nichts desto trotz werde die Lage weiterhin wachsam beobachtet. Während die vier Meter hohe Lawinenverbauung Hannig bei Saas-Fee zum Teil voll eingeschneit sei, habe diejenige bei Saas-Grund noch Kapazitäten.

«Der Schnee setzt sich allmählich», meint er am Montagnachmittag. Nun heisse es vor allem, die Erwärmung über Nacht im Auge zu behalten. Diese erhöhe nämlich das Risiko von weiteren Lawinenabgängen.

Andenmatten zeigt sich zuversichtlich, dass man ab Dienstagmorgen an die Räumung der Strasse gehen könne. «Es kommt ganz darauf an, wie viel Zeit diese Arbeiten in Anspruch nehmen. Falls es auch weiterhin zu keinen grösseren Lawinenabgängen kommt, rechne ich damit, dass die Strasse im Verlauf des Nachmittags wieder geöffnet werden kann.»

22. Januar 2018, 15:54

