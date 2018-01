Strasse nach Visperterminen bleibt nach wie vor gesperrt

Streckensperrung | Räumungsarbeiten im Gang – Neubeurteilung am Mittwochmorgen

Mehrere Murgänge im Bereich «Chrachilbodu» und Niederhäusern führten am Montag dazu, dass die Strecke zwischen Visp und Vispterterminen komplett gesperrt werden musste. Foto: zvg

Am Montagabend hat ein Erdrutsch die Strasse zwischen Visp und Visperterminen im Bereich «Chrachilbodu» etwas unterhalb von Visperterminen mit gröberem Geröllmaterial verschüttet. Die Strecke bleibt für den Verkehr bis am Mittwoch gesperrt. Am Mittwochmorgen wird die Lage neu beurteilt.

Im Bereich «Chrachilbodu» seien derzeit Räumungsarbeiten im Gang, wie Strassenmeister Martin Sarbach auf Anfrage erklärt. «Die Strasse zwischen Visp und Visperterminen», so Sarbach weiter, «bleibt bis am Mittwoch sicher gesperrt.»

Dieser Information pflichtet auch Rainer Studer, Gemeindepräsident von Visperterminen bei. Eine Öffnung der Strecke sei derzeit zu gefährlich, da die Hänge durch den Schneefall und die Regenschauer in den vergangenen Tagen stark durchnässt seien. «Es besteht derzeit die Gefahr, dass weiteres Material nachrutscht und auf die Strasse gelangt. Die Lage wird am Mittwochmorgen um 10.00 Uhr erneut beurteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Strecke für jeglichen Verkehr geschlossen.»

Ferner, so Gemeindepräsident Studer weiter, sei es am Montagnachmittag auch oberhalb des Weilers Niederhäusern zu kleineren Murgängen gekommen, welche Material auf die Strasse spülten. «Auch hier war die Strasse für den Vekehr nicht mehr passierbar», erklärt Studer. Im Gebiet Niederhäusern konnten die Räumungsarbeiten aus Sicherheitsgründen noch nicht in Angriff genommen werden.

Daran, dass die Strecke zwischen Visp und Visperterminen für den Vekehr aufgrund von Murgängen komplett gesperrt werden musste, kann sich Rainer Studer nur entfernt erinnern. «Ich schätze, die letzte Strassensperrung hat die Strecke nach Visperterminen in den letzten 30 Jahren höchstens zweimal erfahren.»

09. Januar 2018, 14:39

