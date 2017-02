Strassenschild in Lalden umgemäht

Wegen heimtückischer Glätte. Fahrzeug kollidierte in Lalden mit Strassenschild. Foto: zvg

In der Nacht auf Sonntag herrschte auf den Walliser Strassen absolute Spiegelglätte. So auch in Lalden, wo ein Fahrzeug mit einem Strassenschild kollidierte.

Eine umgefahrene Signalisation beim Dorfeingang von Lalden liess am Sonntag Raum für Spekulationen. Wie sich nun aber zeigt, waren nicht etwa Promille dafür verantwortlich. Laut Polizeisprecher Markus Rieder kam es aufgrund der nächtlichen Glätte zu einer Kollision.

«In der Nacht geriet wegen den Strassenverhältnissen ein Auto ins Rutschen und erwischte dabei das Signal», erklärt er. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Person hat sich laut Rieder in der Folge selbst bei der Polizei gemeldet. «Der Strassenunterhaltsdienst wird das Schild nun wechseln. Damit ist die Sache für uns erledigt.»

