Stark als Team

Von Donnerstag auf Freitag hat das Spitalzentrum Oberwallis (SZO) einen 24-stündigen Strategieworkshop für das gesamte Pflege- und Therapeutenkader mit über 90 Führungspersonen in Täsch organisiert.

Gemäss Hugo Burgener, Direktor SZO, ist es für die Kadermitglieder wichtig, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abseits des Alltagsgeschäftes mit den aktuellen Herausforderungen und Innovationsfragen des Spitalzentrums Oberwallis beschäftigen können.

Bei dieser Gelegenheit wurde in Workshops unter externer Leitung durch das Pflegekader überprüft, ob die schon länger laufenden kundenorientierten Projekte noch immer auf dem richtigen Weg sind. Beim 24-Stunden-Workshop in Täsch wurden diese Projekte in einer Gesamtsicht beurteilt und mit der Strategie des Verwaltungsrates von Spital Wallis abgeglichen.

Wertschätzung und Kommunikation im Fokus

In diesem Sinne begann der 24-Stunden-Anlass mit einem Input über Wertschätzung gegenüber den Patienten, den Angehörigen und den Mitarbeitenden durch einen externen Referenten. Die Geschäftsleitung hat aufgrund der externen Rückmeldungen ein Programm erarbeitet, damit alle Spitalmitarbeiter künftig wieder stärker auf die Kommunikation und den Umgang gegenüber allen externen und internen Partnern achten.

Am Donnerstagabend wurden die Teilnehmenden unter der Anleitung eines Bergführers in eine Outdoor-Übung in der freien Natur geführt. Diese Übungsanlage zielte ebenfalls auf die Kommunikation ab. Zum anderen wurde praktisch vor Augen geführt, dass gerade unterschiedliche Stärken und Talente einzelner Teammitglieder zielführend einzusetzen sind, damit gemeinsam Erfolge gefeiert werden können. Für die Übung galt: «Unsere Vielfalt macht uns stark», so Kilian Ambord, Direktor Pflege & MTT SZO.

Eine zukunftsorientierte Strategie

Das Spitalzentrum Oberwallis steht in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Die gesellschaftlichen Veränderungen wie der demografische Wandel, die neuen finanziellen Spielregeln sowie wachsende fachliche Herausforderungen machen die Entwicklung einer nachhaltigen Strategie unausweichlich.

Zu diesem Aspekt äusserten sich am Freitagmorgen Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten, Prof. Dominique Arlettaz (Verwaltungsratspräsident Spital Wallis), Verwaltungsratsvizepräsidentin Verena Sarbach und Prof. Eric Bonvin (Generaldirektor Spital Wallis). Diese Inputs dienten den Teilnehmenden als Basis, um sich von der Vision über die Strategie bis zur Planung der Umsetzung im täglichen Betrieb auseinanderzusetzen.

pd/map

09. Oktober 2017, 14:29

