Grosse Nachfrage nach Studiengang Physiotherapie in Leukerbad

Lange nicht alle Bewerber konnten im letzten Herbst ihre Physiotherapie-Ausbildung in Leukerbad beginnen. Derweil bietet der Studiengang seit Beginn des Studienjahres 2017/18 Spitzensportlern und Künstlern die Möglichkeit, den Studienplan an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Die Ausbildung in Physiotherapie sei gerade bei Spitzensportlern sehr beliebt, da sie sich mit der Mechanik des menschlichen Körpers, Problemen am Bewegungsapparat und deren Behandlung beschäftigt, schreibt Hes-so in einer aktuellen Mitteilung. Jedes Jahr seien unter den Studienanfängern etablierte oder angehende Spitzensportler sowie Sportler, die sich am Ende ihrer Karriere befinden und sich beruflich neu ausrichten wollen.

Um deren spezifischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, bietet der Studiengang Physiotherapie ab diesem Studienjahr eine Online-Unterstützung an. Ziel sei es, den abwesenden Studierenden die Vorlesungen online zur Verfügung zu stellen, damit sie den Anschluss nicht verlieren. Dieses Programm richtet sich gleichzeitig auch an Künstler, um ihnen parallel zum Studium etwa die Teilnahme an Proben, Aufführungen, Castings zu ermöglichen.

42 von 140 Bewerbern konnten Studium beginnen

Das Konzept Sport-Kunst-Schule und die Digitalisierung der Vorlesungen machen die Ausbildung in Leukerbad gemäss Mitteilung noch attraktiver, angenehmer und flexibler. Die Nachfrage sei denn auch gross: Von den über 140 eingegangenen Bewerbungen konnten aufgrund der vor vier Jahren eingeführten Zulassungsbeschränkung im Herbst 2017 nur 42 Studierende ihre Ausbildung aufnehmen. Insgesamt bildet der Bachelorstudiengang Physiotherapie der Hochschule für Gesundheit Wallis 122 Studierende aus.

pd / pmo

21. Februar 2018, 12:43

Artikel teilen