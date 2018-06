Gesellschaft | Das Via Gampel öffnete seine Türen

Die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion von links: Christian Rieder, Beat Rieder und Christian Constantin Foto: Walliser Bote

Auch diese Glasplatte enstand in der Werkstatt des Via Gampel Foto: Walliser Bote

Dieses Holzhäuschen entstand in der Werkstatt des Via Gampel Foto: Walliser Bote

Die Türen des Via Gampel waren am Samstag für die Bevölkerung geöffnet Foto: Walliser Bote

Die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion von links: Bruno Kalbermatten (Moderator), Christian Rieder (Leiter Via Gampel), Christian Constantin (Präsident FC Sion) und Beat Rieder (Ständerat) Foto: Walliser Bote

Am Samstag feierte das Via Gampel den Tag der offenen Tür. Dabei sprachen Christian Constantin, Beat Rieder und Christian Rieder über die Olympia-Abstimmung, Sucht und Drogen.

Gleich zu Beginn richtete sich der Moderator an den Ständerat und fragte: «Beat Rieder, sind Sie süchtig nach Olympia?» Darauf antwortete Rieder, dass es ohne Engagement zu keiner Abstimmung gekommen wäre: «Volksentscheide sind aber immer richtig», sagte er und mit Niederlagen müsse man deshalb leben. Und fügte dann hinzu, «offenbar waren wir zu wenig süchtig nach Olympia.»

Später drehte sich die Podiumsdiskussion vor allem um das Thema Sucht. Dabei brachte sich auch der Chef des FC Sion Christian Constantin ins Gespräch ein und sprach von seinen Erfahrungen, die er als Unternehmer und süchtigen Arbeitnehmern hatte.

Während des Rests des Tages gab es verschiedene Führungen durch die Räumlichkeiten des Via Gampel. Das Behandlungszentrum für Süchtige aller Art ist heute aus dem Oberwallis nicht mehr wegzudenken. Von den Mitarbeitern, die tagtäglich im Austausch mit süchtigen Menschen stehen, durfte man einiges erfahren.

So etwa in der Werkstatt, wo sich die Klienten frei entfalten dürfen. Dort wird Holz geschnitzt und Glasplatten bemalt. «Hier wird eine Menge kreatives Potential frei», sagte die Leiterin der Werkstätte an der Führung.

Mehr Informationen zum Tag der offenen Tür und zur Podiumsdiskussionen lesen Sie im «Walliser Bote» vom 18. Juni 2018.

mgo

16. Juni 2018, 19:00

