Von heiligen Wassern und touristischen Pfaden

Im Rahmen des Bildungsprojekts «AlpenLernen UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch» hat das World Nature Forum in Zusammenarbeit mit den Orientierungsschulen Aletsch, Naters und Untergoms sowie den regionalen Forstrevieren und dem Landschaftspark Binntal ein Unterrichtsmodul zum Thema «Suonen sind ...» erarbeitet.

Das Modul wurde anlässlich der Wasserwerkstatt «der letzte Sander von Oberried» und dem Europäischen Kulturerbejahr 2018 entwickelt und diesen Sommer im Pilot durchgeführt. Ziel war es, den Jugendlichen die vielfältige Bedeutung der Wasserleiten für Mensch, Natur und Umwelt näherzubringen, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

Orientiert am Konzept der Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung und abgestimmt auf den Lehrplan21, setzten sich die Jugendlichen in unterschiedlichen Unterrichtsphasen sowohl im Schulzimmer wie Draussen in der Natur mit dem vielseitigen Thema auseinander. Herzstück des Projekts bildete ein Exkursions- und Landschaftspflegetag, der vom Forstrevier, dem UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch oder dem Landschaftspark Binntal begleitet wurde. Dabei stand ein Arbeitseinsatz zum Erhalt der Suonen kombiniert mit einer Exkursion auf dem Programm.

Das Erlernte anwenden

Am 21. und 22. Juni waren rund 70 Schülerinnen und Schüler aus Naters beim Suonentag auf der Belalp im Einsatz und wandten hier ihr Wissen an der Wasserleite «Nessjeri» an. 52 Schüler der OS Aletsch kümmerten sich oberhalb von Bitsch um die Wasserleite «Bitscheri». Die Schülerinnen und Schüler der OS Untergoms waren im Landschaftspark Binntal unterwegs. Begleitet wurden die Jugendlichen jeweils von Förstern und Kennern der Suonen.

27. Juni 2018, 10:11

