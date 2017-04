Nach Wallis und Freiburg geht SVP auch in Neuenburg leer aus

Die Neuenburger SVP hat bei den Wahlen für das Kantonsparlament am Sonntag elf ihrer 20 Sitze verloren. Im Gegensatz zu anderen SVP-Sektionen konnte sie ihre Wählerschaft nicht mobilisieren.

Wegen des SVP-Debakels hätten die bürgerlichen Parteien beinahe auch noch die Mehrheit im 115 Sitze zählenden Grossen Rat verloren. Dank des Gewinns von acht Sitzen durch die FDP blieb die Mehrheit mit 58 zu 57 Sitzen hauchdünn in den Händen der Bürgerlichen.

«Neuenburg ist ein frappantes Gegenbeispiel im Vergleich zur übrigen Westschweiz, wo die SVP in den vergangenen Jahren in den kantonalen und kommunalen Parlamenten eher zulegen konnte», sagte der Politologe Oscar Mazzoleni von der Universität Lausanne am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Für eine Parlamentswahl nach dem Proporz-System brauche es Energie, um die treuen Parteigänger zu vereinen. Selbst der Walliser SVP gelang das im März trotz der Abwahl von Staatsrat Oskar Freysinger – sie konnte zwei Sitze hinzugewinnen.

Bei den Wahlen für die Kantonsregierungen hingegen habe die SVP einen schweren Stand, wenn es keine Allianzen oder Wahlbündnisse gebe, sagt Mazzoleni. Bei Majorzwahlen sei sie neben ihren eigenen auf viele Stimmen aus anderen politischen Lagern angewiesen.

Keine bewährten Kandidaten

Die SVP schaffe den Einzug in Kantonsregierungen, wenn es eine Allianz mit bürgerlichen Parteien oder bis hin zu den bürgerlichen Mitte-Parteien gebe. Wie im Wallis habe es in Neuenburg aber Gräben und einen offenen Wettbewerb unter den Rechtsparteien gegeben.

Im Wallis polarisierte Oskar Freysinger wohl zu stark und erhielt nach dem Versuch der Spaltung der CVP keine Stimmen ausserhalb seiner Partei mehr. Die Neuenburger SVP hat nicht nur das Problem des Alleingangs, sondern auch keine bewährten Kandidaten.

Die drei SVP-Kandidaten für den Staatsrat, Jean-Charles Legrix, Xavier Challandes und Stephan Moser, landeten am Sonntag auf den Plätzen neun bis elf. Sie wurden nicht nur von den bisherigen Staatsräten der FDP und SP deutlich distanziert, auch auf die Kandidaten der Grünen oder der Partei der Arbeit fehlten tausende Stimmen.

Damit bleibt die SVP in der Westschweiz nur noch durch den Bernjurassier Pierre Alain Schnegg in einer Kantonsregierung vertreten. Zuletzt ging die Partei neben Neuenburg in den Kantonen Wallis und Freiburg leer aus.

Nächste Chance in der Waadt

Trotz des katastrophalen Resultats in Neuenburg sah am Montag SVP-Präsident Albert Rösti nicht schwarz für die anderen Sektionen in der Westschweiz. Er führte das Resultat in einem Interview mit dem Online-Portal des «Blick» auf parteiinterne Querelen zurück.

Die nächste Chance bietet sich der SVP in der Waadt, bei den kantonalen Wahlen Ende April. Dort tritt Nationalrat Jacques Nicolet auf einer gemeinsamen Liste mit den drei amtierenden FDP-Staatsräten an.

Das Bündnis will die bürgerliche Mehrheit in der Waadtländer Regierung zurückholen. Auch in der Waadt stellen sich jedoch Fragen. So ist unklar, wie sich die Affäre um den Ausschluss der SVP-Lausanne um Claude-Alain Voiblet auf die SVP auswirkt.

Der frühere Koordinator der SVP für die Westschweiz war wegen einer Affäre um überklebte Plakate einer parteiinternen Konkurrentin ausgeschlossen worden. Dieser nächste Härtetest mit den Waadtländer Wahlen folgt am 30. April.

03. April 2017, 17:37

