SVPO tritt mit 38 Kandidaten in allen Oberwalliser Bezirken an

Am Donnerstagabend hat die SVP Oberwallis im La Poste in Visp ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehenden Grossrats- und Staatsratswahlen präsentiert.

An den diesjährigen Grossratswahlen tritt die SVP Oberwallis mit 38 Kandidatinnen und Kandidaten in allen Oberwalliser Bezirken an. Die Partei unterstreiche damit ihren Anspruch, im Walliser Parlament an Einflussnahme gewinnen zu wollen, heisst in einer Mitteilung der SVPO.

Als Staatsratskandidaten werden der amtierende Staatsrat Oskar Freysinger, Stadträtin Sigrid Fischer-Willa und alt Grossratspräsident Nicolas Voide auf der Liste des rechtsbürgerlichen Bündnisses unterstützt.

Der Nominationsveranstaltung wohnten fast 300 Personen bei. Als Referent trat Roger Köppel, Nationalrat und «Weltwoche»-Chefredaktor vors Publikum. SVPO-Präsident und Nationalrat Franz Ruppen, der zugleich als Wahlleiter fungiert, führte durch den Abend und konnte 19 Grossratskandidatinnen und -kandidaten sowie 19 Suppleantenkandidatinnen und -kandidaten vorstellen. Fraktionschef Michael Graber erläuterte das neue Wahlsystem nach dem Doppelten Proporz.

pd / pan

03. Februar 2017, 07:55

Artikel teilen